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روسيا: نقل المساعدات إلى سورية عبر الحدود خرق للقانون الدولي

روسيا: نقل المساعدات إلى سورية عبر الحدود خرق للقانون الدولي
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن بلاده لا تؤيد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لأنها تشكل خرقاً كاملاً لمبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي.

العالم - سوريا

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي.

وأوضح نيبينزيا أنه حينما مددنا العام الماضي نقل المساعدات عبر الحدود لسنة إضافية حتى 10 تموز أكدنا أنه إضافة إلى ذلك يجب ضمان الدعم عبر خطوط التماس في الأراضي السورية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 ويتم تمديد سريانه منذ ذلك الحين بشكل سنوي وأكدت سورية بعد تبني القرار في 2014 أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الآثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري.

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