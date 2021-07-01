العثور على رفات 182 شخصا قرب مدرسة سابقة في كندا

العالم - الاميركيتان

وأفادت منظمة "Lower Kootenay Band" الكندية بأن المقبرة الجماعية تم العثور عليها قرب موقع مدرسة القديس يوجين الإرسالية في مدينة كرينبروك بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن تعود رفات 182 شخصا إلى أطفال كانوا تلاميذا في هذه المدرسة التي تم إغلاقها في 1970.

ويأتي هذا الاكتشاف المأساوي بعد أن عثر في البلاد في وقت سابق على رفات 215 طفلا في مدرسة بمدينة كامبلوس و751 شخصا في ساسكاتشيفان.

وكان النظام التعليمي الداخلي في كندا يفصل أبناء السكان الأصليين عن ذويهم قسرا، وخلص تحقيق أجري على مدى 6 سنوات وصدر تقريره في 2015 إلى أنه كان يشكل "إبادة ثقافية جماعية".

ووثق التقرير تعرض الأطفال لانتهاكات جسدية مروعة ولاغتصاب وسوء تغذية وفظائع أخرى عانى منها ما يصل إلى 150 ألف طفل في تلك المدارس التي كانت عادة ما تديرها كنائس نيابة عن أوتاوا في الفترة من أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينيات القرن العشرين.

واعتذرت الحكومة الكندية في 2008 رسميا عن نظام تلك المدارس، التي تم إغلاق آخرها عام 1996.