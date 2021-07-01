بلجيكا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للإيزيديين بالعراق

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ويدعو النص أيضا السلطات المعنية في البلاد إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.

ويؤكد النص ضرورة أن تضطلع الحكومة البلجيكية بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في العراق.

هذا ومن المقرر أن يُبحث مصير المقاتلين الأجانب، خاصة البلجيكيين، وعائلاتهم في العراق خلال لقاء يجمع بين رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور بروكسل.