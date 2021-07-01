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بلجيكا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للإيزيديين بالعراق

بلجيكا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للإيزيديين بالعراق
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي مشروع قرار ينص على الاعتراف بالمذابح التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد الأقلية الايزيدية في شمال العراق منذ عام 2014.

العالم - اوروبا

ويدعو النص أيضا السلطات المعنية في البلاد إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.

ويؤكد النص ضرورة أن تضطلع الحكومة البلجيكية بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في العراق.

هذا ومن المقرر أن يُبحث مصير المقاتلين الأجانب، خاصة البلجيكيين، وعائلاتهم في العراق خلال لقاء يجمع بين رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور بروكسل.

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