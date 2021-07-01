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وزيرة الدفاع الألمانية: من الصعب التنبؤ بمستقبل أفغانستان

وزيرة الدفاع الألمانية: من الصعب التنبؤ بمستقبل أفغانستان
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور بأنه من الصعب الآن التنبؤ بالأحداث السياسية التي ستحصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية منها.

العالم - اوروبا

وقالت كرامب كارينباور في كلمة ألقتها في واشنطن، يوم الأربعاء: "أعتقد أنه في الوقت الحالي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالأحداث السياسية التي ستحصل في هذا البلد. وهل سيكون من الممكن أي تحول سياسي... أو ستزداد المشاكل".

وأكدت على ضرورة دعم أفغانستان "للحفاظ على (ما اسمتها) المنجزات" التي تم تحقيقها خلال عملية الناتو في البلاد، مشيرة إلى أنه "خلال الـ20 عاما جعلنا من أفغانستان بلدا لا يوجد فيه مأوى للإرهابيين" (حسب قولها).

وكانت كرامب كارينباور قد أكدت انتهاء مشاركة العسكريين الألمان في مهمة الناتو في أفغانستان، والتي استمرت 20 عاما.

وعادت آخر طائرة تحمل عسكريين ألمان على متنها من أفغانستان إلى ألمانيا امس الأربعاء.

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