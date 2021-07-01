قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 لقارة اسيا  + جدول مباريات المجموعة الاولى

العالم - رياضة

وأجرى القرعة داتو ويندسون، أمين عام الاتحاد الآسيوي.

وستلعب ايران ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك كل من لبنان، سوريا، العراق، الإمارات وكوريا الجنوبية.

في حين ضمت المجموعة الثانية، كلا من: فيتنام، عمان، الصين، السعودية، أستراليا واليابان.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام الثاني والسابع من أيلول/ سبتمبر 2021، والسابع و12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، و11 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، و27 كانون ثان/ يناير 2022، وأول شباط/ فبراير 2022، و24 و29 آذار/ مارس 2022.

(2 سبتمبر 2021) ایران - سوریا

(7 سبتمبر 2021) العراق - ایران

(7 اکتوبر 2021) الامارات - ایران

(12 اکتوبر 2021) ایران - كوريا الجنوبية

(11 نوفمبر 2021) لبنان - ایران

(16 نوفمبر 2021) سوریا - ایران

(27 يناير 2022) ایران - العراق

(اول فبراير 2022) ایران - الامارات

(24 مارس 2022) كوريا الجنوبية - ایران

(29 مارس 2022) ایران - لبنان