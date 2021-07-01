حلف الناتو: لا نخطط للانسحاب من البحر الأسود 

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وأضاف في حديث للقناة الجورجية الأولى، أن السلطات البريطانية قدمت للحلف معلومات كافية عن حادث دخول المدمرة "Defender"، إلى المياه الإقليمية الروسية. وشدد أباتوراي على أن الحلف يعتبر القرم من أراضي أوكرانيا وليس لروسيا.

وتابع ممثل الناتو القول: "يتمسك الحلف بموقف قوي، عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة وبحقيقة أن شبه جزيرة القرم - هي أوكرانية وليست روسية. خلال هذا الحادث، أظهر حلفاء الناتو ثباتا في الدفاع عن المبادئ المذكورة".

واتهم ممثل الناتو، روسيا "بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة". ووفقا له، "تنشر روسيا الأسلحة في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، وهو ما يعقد حرية الملاحة"، وشدد على أن الحلف سيحتفظ بوجوده في البحر الأسود، لدعم الحلفاء والشركاء.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة التي انتهكت حرمة المياه الإقليمية الروسية قبالة القرم، وهددت الوزارة بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود لاحقا، إذا مارست المزيد من الأعمال "الاستفزازية".

بعد ذلك، استدعت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت، وأعربت لها عن "احتجاج شديد على التصرفات الاستفزازية والخطيرة للسفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الإقليمية الروسية".