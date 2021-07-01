شاهد.. موجة حر في كندا تقتل أكثر من 200 شخص

العالم - أوروبا

ومن المرجح أن يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة حرارة قاسية امتدت إلى شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة. وسجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها عند تسعة وأربعين درجة مئوية في الأيام الأربعة الماضية. وحذرت وزارة البيئة الأقاليم الشمالية الغربية من موجة حرارة طويلة وتاريخية ستستمر خلال هذا الأسبوع.

في كولومبيا البريطانية. أجبرت موجة الحر المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا على الإغلاق في منطقة فانكوفر. وقد نفدت مكيفات الهواء والمراوح من متاجر المنطقة في حين أقيمت مراكز في المدن للاتقاء من الحر والحصول على مشروبات. و تسببت بحرائق غابات على جانبي الحدود الكندية الأميركية، ومنذ بداية موجة الحر، شهدت خدمة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية زيادة كبيرة في الوفيات المبلغ عنها حيث يشتبه في أن الحرارة الشديدة ساهمت في ذلك. وأوضح كبير المحققين أن التعرض للحرارة البيئية يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة أو مميتة، لا سيما لدى كبار السن والرضع والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة.

ويرجع خبراء البيئة موجة القيظ الى ظاهرة معروفة باسم "قبة حرارية" إذ يؤدي مرتفع جوي إلى احتباس الهواء الحار في المنطقة. ويتسبب تغير المناخ في زيادة تواتر درجات الحرارة القياسية. على الصعيد العالمي، حيث كان العقد حتى عام الفين وتسعة عشر هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وكانت السنوات الخمس الأكثر سخونة قد حدثت جميعها خلال السنوات الخمس الماضية.