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تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل سعودي بتهمة الخروج على ولي الأمر والانتماء لتنظيم إرهابي

تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل سعودي بتهمة الخروج على ولي الأمر والانتماء لتنظيم إرهابي
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي بتهمة "خروجه على ولي الأمر وقتل رجل أمن، والانتماء لتنظيم إرهابي وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".

العالم - السعودية

وأوضح بيان للداخلية السعودية أن "هايل بن زعل بن محمد العطوي"، وهو سعودي الجنسية أقدم "على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن/عبد الله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة"، بحسب البيان.

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