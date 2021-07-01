لامؤشرات علی قرب التوصل الی اتفاق في محادثات فيينا

العالم - ايران

الجلسة اقتصرت على كلمات لمندوبي الدول وسط تأكيد إيران على ان الاوان قد حان لأن تثبت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق جديتها في الحفاظ عليه من خلال تنفيذ بنوده كافة مؤكدة حقها في تقديم اميركا الضمانات لها بعدم تكرار سياسة الادارة الاميركية السابقة كما شددت على انها ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية لأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاص القرار الفين ومئتين وواحد وثلاثين.

وقال مندوب ايران في مجلس الامن:"على مدى سنوات الدول الاعضاء انتهكت الاتفاق. ايران مارست سياسة الصبر الإستراتيجي وضبط النفس فيما لا تزال الولايات المتحدة تنتهك القرار الفين ومئتين وواحد وثلاثين. من الضروري ضمان رفع الحظر بشكل قابل للتحقق".

المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اشار الى وجود ملامح للاتفاق الخاص بإحياء الاتفاق النووي واكد ان المشاكل الحالية سببها الانسحاب الأميركي من الاتفاق. المندوب الصيني لاعطاء الضمانات لايران في حين شددت الامم المتحدة على اهمية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والغاء اجراءات الحظر الاميركية على ايران.

وقالت وكيلة الأمين العالم الأممي للشؤون السياسية روزماري ديكارلو:"اجدد دعوة الأمين العام للامم المتحدة للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، وتمديد الإعفاءات في ما يتعلق بتجارة النفط معها، وتسهيل الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي بما يتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة".

الاتحاد الأوروبي حذر من وجود مخاوف من فشل مفاوضات فيينا واكد ان الاتفاق النووي لا يزال في مرحلة حرجة فيما شدد على ضرورة العودة إليه وتنفيذه الكامل.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة أولوف سكوغ:"من الواضح ان الوقت ليس في صالحنا. ما قد يكون ممكنا اليوم قد يكون مستحيلا في المستقبل القريب. امامنا نافذة دبلوماسية محدودة لا ينبغي ان نفوتها".

اما الولايات المتحدة فقد اكتفت بالقول إن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن من أجل العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.