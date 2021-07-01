الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بدءا من الأحد المقبل..تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر

بدءا من الأحد المقبل..تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل الإعلام المصرية تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر، حيث يستعد مطار أسيوط الدولي لاستقبال أولى رحلات خط طيران قادم من الدوحة، الأحد المقبل 4 يوليو تسيرها شركة إير كايرو.

العالم-مصر

وأكدت مصادر بدأ تشغيل هذا الخط 4 يوليو، ومن المقرر أن تسير إيركايرو رحلتين أسبوعيا بين مطاري أسيوط والدوحة.

واستقبلت شركة آير كايرو في 26 أبريل الماضي أحدث طائراتها من طراز A320neo والتي انضمت إلى أسطولها الجوي الذي يضم 7 طائرات ليصل حجم الأسطول لـ 8 طائرات.

يأتي ذلك ضمن صفقة تضم 3 طائرات من طراز A320neo بالإضافة إلى ثلاثة أخرى جار التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالي وصولا بالأسطول إلى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن جمهورية مصر العربية ألغت إعلان الطيران الخاص بحظر الطائرات القطرية من الهبوط أو عبور المجال الجوي المصري.

روابط ذات صلة

مصر تنتج أول دفعة من لقاح 'سينوفاك' محليا

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

مصر.. صورة 30 حمارا مسلوخا تسبب ذعرا كبيرا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول قضائي : استرداد 10 مدانين ايرانيين من افغانستان

قد يقتلك.. خطأ شائع ترتكبه أثناء تحضير الشاي تجنبه فوراً

الاردن.. القضاء يرفض طلب استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية الفتنة

Honor تنافس سامسونغ بهاتف متطور ورخيص الثمن

سوريا تعدل خط التصدير.. الأسبوع القادم..'ترانزيت' من سوريا الى دول عربية عبر عرعر

قشر الثوم..فوائد واستخدامات رائعة ستدهشك..!