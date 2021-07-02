مسؤول قضائي : استرداد 10 مدانين ايرانيين من افغانستان

العالم- ايران

واوضح عباسي في تصريح لمراسل وكالة ارنا اليوم الخميس"، ان 10 من المدانين الايرانيين الذين قضوا سنوات عديدة من فترة عقوباتهم في سجون افغانستان، عادوا الى البلاد عبر مطار الامام الخميني (رض) اليوم الخميس، وسُلموا الى السلطات القضائية في البلاد.

ياتي ذلك بعد ان قامت ايران، وفقا لاتفاق تبادل المدانين مع افغانستان، بتسليم 650 مدانا افغانيا خلال العام الماضي، وفي عام 2019 سلمت 630 اخرين الى السلطات القضائية في هذا البلد.

واشاد مساعد وزير العدل الايراني، في السياق نفسه، بجهود وزارتي الخارجية والعدل الافغانيتين وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابول، الى جانب وزارة الخارجية واعضاء لجنة استرداد المدانين لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.