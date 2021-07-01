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لمنع حدوث الموجة الخامسة لكورونا..

روحاني يدعو للالتزام الكامل بالتوصيات الصحية

روحاني يدعو للالتزام الكامل بالتوصيات الصحية
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني الى الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية بغية الحيلولة دون حدوث الموجة الخامسة لفيروس کورونا "کوفید-19" وهو من نوع الدلتا او الهندي.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والذي عقد برئاسة روحاني اليوم الخميس وتم خلاله طرح تقرير كامل عن انتشار فيروس كورونا الجديد وهو فيروس الدلتا او الهندي في بعض المحافظات الجنوبية في البلاد ما ادى الى ان يصبح العديد من مدنها في الحالة الحمراء واحتمال وقوع الموجة الخامسة للفيروس.

وفي هذا الصدد اكد رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية من قبل المواطنين وفرض اجراءات رقابة جدية ودقيقة في هذا المجال من قبل الاجهزة المسؤولة والرقابية وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الحاصلة في السيطرة على الموجات السابقة للمرض واعرب عن امله بالحيلولة دون الدخول في الموجة الخامسة.

واضاف: اننا الان بحاجة الى الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية بغية عدم حصول الحالة الحمراء في المدن الامر الذي نضطر معه لفرض قيود شديدة من جديد.

وقدمت لجنة الصحة والعلاج الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تقريرا حول الاسراع بوتيرة التطعيم في ضوء استئناف واردات اللقاح الخارجي ووصول شحنات منه الى البلاد اضافة الى دخول اللقاح الداخلي الى دورة التطعيم.

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