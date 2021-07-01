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شاهد .. البأس اليماني يأخذ ثأر شهداء العدوان بضربات موجعة

الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

استشهد وجرح عشرون يمينا في قصف صاروخي سعودي مستمر منذ يوم أمس استهدف محافظة صعدة شمالي اليمن. وفي الرد اليمني، بث الاعلام الحربي مشاهد للعملية النوعية التي استهدفت معسكرا لضباط سعوديين ومرتزقتهم في مديرية الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية، وأدت الى مقتل واصابة عشرات المرتزقة، بينهم ضباط سعوديون.

العالم - اليمن


المشهد هذا لم يتغير منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، المشافي ما تزال تستقبل كل يوم شهداء وجرحى جراء القصف السعودي على المناطق المدنية سواء برا او جوا او بحرا.

شهداء وجرحى بعضهم في حالة حرجة حصيلة قصف صاروخي ومدفعي سعودي لمناطق في محافظة صعدة شمال اليمن القسم الاكبر من الضحايا كان في منطقة الرقو الحدودية.


القصف العشوائي استهدف منازل المواطنين وسوق الرقو بطريقة واستمر لساعات كما نالت مديرية شدا الحدودية نصيها ايضا من الضحايا.

ميدانيا ايضا، شنَّ الطيرانُ السعودي نحوَ خمسِمئةِ غارةٍ على محافظة مأرب خلالَ شهر يونيو الماضي، مستهدفاً مديريات صرواح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية.


وكان القوات اليمنية المشتركة استهدفت قبل ايام معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكريةِ الثالثة في مأرب بصاروخَين بالستيَّين من نوعِ بدر واحد ما ادى الى مصرع وإصابة العشرات من مسلحي قوى التحالف بينهم قادة وفق ما أكد ذلك متحدث القوات المسلحة.

الرد اليمني على الجرائم السعودية جاءت من خلال استهداف معسكر لمسلحي التحالف السعودي في الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية ا لاسبوع الماضي.


وبث الاعلام الحربي اليمني اليوم مشاهد جديدة عن العملية النوعية التي استهدافت معسكر الوديعة بعشرة طائرات من نوع "قاصف كي تو" واظهرت المشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة الى المعسكر.

المسيرأت اصابت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر، واسفر القصف عن مصرعِ وإصابةِ أكثرَ من ستين مرتزقاً، بينَهم قادة، بالإضافة إلى مصرعِ عددٍ من الضباط السعوديين.

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