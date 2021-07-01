شاهد .. حملة تضامنية مع اهالي حي سلوان بالقدس المحتلة

العالم - فلسطين

بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك على موعد مع هبة جماهيرة تضامنا على أحياء البلدة المهددة الكثير من منازلها الفلسطينية، بالهدم والإخلاء والتهجير القسري.

فقد دعا أهالي البلدة المقدسيين الى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان تحت شعار جمعة الثبات والصمود مؤكدين أن الحضور يعزز من صمودهم، ويقوي عزائمهم في مواجهة المخططات الرامية الى تهجيرهم.

ويتهدد فلسطينيو ستة أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وسلمت طواقم بلدية الاحتلال نحو سبعة آلاف أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لثمانية وخمسين بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

وكانت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان أكدت أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن،لافتة إلى أن سلطات الإحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.

منظمة التعاون الإسلامي دانت عمليات هدم الاسرائيلية للمنازل والمنشآت في حي البستان ببلدة سلوان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب عن قلقه العميق إزاء عمليات الهدم في بلدة سلوان مطالبا الإحتلال بوقفها والامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

أعضاء في الكونغرس الأميركي دعو إلى عدم غض البصر عما يحدث في القدس مشيرين إلى أن ألف وخمسمئة فلسطيني من بينهم تسعمئة طفل يواجهون التهجير الآن.



وكانت بلدية الاحتلال هدمت الثلاثاء، شقة سكنية لعائلة العباسي في حي سويح في بلدة سلوان، ومحلا تجاريا للمقدسي نضال الرجبي في حي البستان.



وتستمر استفزازات الاحتلال في ظل معادلة ردعية وضعها المقاومة الفلسطينيئ تقضي الاعتداء على الاقصى او المرابيطن فيه او المصلين، او على القمقدسييين، سيقابل بقصف التجمعات الاسرائيلية في القدس المحتلة في القدس. كذلك وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مفادها الاعتداء على القدس يعني حربا اقليمية.