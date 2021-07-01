الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. حملة تضامنية مع اهالي حي سلوان بالقدس المحتلة

الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعا أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المقدسيين الى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان، وشدد الأهالي على ضرورة المشاركة في جمعة الثبات والصمود تضامنا مع أحياء بلدة سلوان المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري، وأكدوا أن الحضور يعزز من صمودهم، ويقوي عزائمهم في مواجهة المخططات الرامية الى تهجيرهم.

العالم - فلسطين

بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك على موعد مع هبة جماهيرة تضامنا على أحياء البلدة المهددة الكثير من منازلها الفلسطينية، بالهدم والإخلاء والتهجير القسري.

فقد دعا أهالي البلدة المقدسيين الى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان تحت شعار جمعة الثبات والصمود مؤكدين أن الحضور يعزز من صمودهم، ويقوي عزائمهم في مواجهة المخططات الرامية الى تهجيرهم.

ويتهدد فلسطينيو ستة أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وسلمت طواقم بلدية الاحتلال نحو سبعة آلاف أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لثمانية وخمسين بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

وكانت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان أكدت أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن،لافتة إلى أن سلطات الإحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.

منظمة التعاون الإسلامي دانت عمليات هدم الاسرائيلية للمنازل والمنشآت في حي البستان ببلدة سلوان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب عن قلقه العميق إزاء عمليات الهدم في بلدة سلوان مطالبا الإحتلال بوقفها والامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

أعضاء في الكونغرس الأميركي دعو إلى عدم غض البصر عما يحدث في القدس مشيرين إلى أن ألف وخمسمئة فلسطيني من بينهم تسعمئة طفل يواجهون التهجير الآن.


وكانت بلدية الاحتلال هدمت الثلاثاء، شقة سكنية لعائلة العباسي في حي سويح في بلدة سلوان، ومحلا تجاريا للمقدسي نضال الرجبي في حي البستان.


وتستمر استفزازات الاحتلال في ظل معادلة ردعية وضعها المقاومة الفلسطينيئ تقضي الاعتداء على الاقصى او المرابيطن فيه او المصلين، او على القمقدسييين، سيقابل بقصف التجمعات الاسرائيلية في القدس المحتلة في القدس. كذلك وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مفادها الاعتداء على القدس يعني حربا اقليمية.

روابط ذات صلة

مواجهات في القدس ومحكمة الاردن ترفض استدعاء الامير حمزة

مشهد افتتاح السفارة الاسرائيلية في الامارات ودلالاته

كيف يُقرأ مشهد افتتاح السفارة الاسرائيلية في الإمارات؟

دعوات للمشاركة بصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: الخدمات النيابية تعلن عن مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والأهوار

حماس: أبو طير بصموده سيظل طودًا شامخًا في وجه الاحتلال

 المباحث الجنائية في الكويت تضبط شبكة نصب دولية تخترق الحسابات البنكية

لا حاجة للثلاجة..طرق للحفاظ على طعامك أطيب لأسابيع!

"إنستغرام" يختبر ميزة جديدة قد تهم الكثير من مستخدميه!

بعد خسائر فادحة..أرامكو تشهد تغييرات كبيرة بالإدارة العليا