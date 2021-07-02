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ایران تزود العراق بالغاز عبر انبوبین

ایران تزود العراق بالغاز عبر انبوبین
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الغاز الايرانية عن تزويد العراق بالغاز عبر انبوبين.

العالم - ايران

وأشارت الشركة في تقرير لها أنها تزود العراق في الوقت الراهن عبر انبوبين، وأوضحت، بأن الأنبوب الأول يبدأ من مدينة "نفت شهر" التي تقع في محافظة "كرمانشاه" بغرب ايران، وينتهي الى العاصمة العراقية "بغداد"، ونوهت الشركة الى أن هذا الانبوب ينقل 30 مليون متر مكعب من الغاز.

كما أشارت الشركة الى أن الأنبوب الثاني، يبدأ من مدينة "آبادان" بجنوب غرب ايران ويصل الى مدينة "البصرة" العراقية، وينقل 13 مليون متر مكعب من الغاز.

ولفتت الشركة الى أن العراق لو كان لديه القدرة الاستيعابية لاستيراد المزيد من الغاز الايراني، فان الشركة قادرة على ايصال صادرات الغاز الايراني الى 50 مليون متر مكعب.

وشددت الشركة على أن ايران تواصل تصدير الغاز الى العراق على الرغم من أن الديون المستحقة على العراق لاستيراد الغاز الايراني ارتفعت الى أكثر من ملياري و500 مليون دولار.

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