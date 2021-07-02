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أمريكا: الانسحاب لا يعني التخلي عن أفغانستان

أمريكا: الانسحاب لا يعني التخلي عن أفغانستان
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم الانسحاب المزمع للقوات من البلاد.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية الخميس: "نعم، نسحب قواتنا... لكننا نعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول"، بحسب رويترز.

وأضاف "هذا شيء مهم بالنسبة لنا، نظرا لرغبتنا المتأصلة في استمرار الشراكة مع الحكومة الأفغانية وبشكل مصيري مع الشعب الأفغاني. لذا، ليس الأمر على الإطلاق أننا نعتزم التخلي عن أفغانستان".

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك.

إذ تعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

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