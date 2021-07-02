الكاظمي: أحرزنا تقدما مهما في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره

العالم-العراق



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الخميس (1 تموز 2021)، في إطار زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل.



وخلال اللقاء أعرب الكاظمي بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تطلّع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الإتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.



وأكد الكاظمي أنه "يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية".



وفي السياق أشار إلى أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وتنويع الإستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى إلى جذب المستثمرين وتأمين بيئة إستثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار.



وفي اللقاء شدد على أن "الحكومة أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وكذلك حصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة"..



واكد تطلع الحكومة الى الدعم الأوروبي في حشد الجهد الدولي لدعم قضية المقابر الجماعية والمفقودين الذي خلفهم تنظيم "داعش" من خلال حملات القتل الجماعي المنظم، والعمل المشترك مع الجهات العراقية والدولية ذات العلاقة، كما يتطلع العراق الى دعم الإتحاد الأوروبي لجهوده في تأمين إستقرار المناطق المحررة، من خلال تقديم المساعدات الانسانية وتعزيز الاستقرار وإعادة الاعمار.



من جانبه أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي دعم البرلمان الأوربي لكل الخطوات الحكومية الرامية الى الاصلاح، وكل ما من شأنه ان يعزز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.



ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، في مستهل زيارة رسمية "تركز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي".



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي - الأوروبي.