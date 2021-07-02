الاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة والقدس المحتلتان

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن قوات الاحتلال المنتشرة في منطقة باب العامود أوقفت الشبان الثلاثة، واحتجزتهم قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى جهة غير معلومة. وتشهد منطقة باب العامود أحداثًا شبه يومية تتراوح ما بين القمع والاعتقال وملاحقة الشبان على خلفية وجودهم في المنطقة لما لها من رمزية لدى الشباب المقدسي.

وشهدت مدينة القدس المحتلة في مايو الماضي، أحداثاً مشتعلة تدحرجت لتشمل معظم أحياء المدينة، بدأت في ساحة باب العامود، وانتقلت إلى الشيخ جراح ثم تحولت إلى هبة لحماية الأقصى وإحباط اقتحامات المستوطنين.

وحسب ما رصده مركز معلومات وادي حلوة-القدس، فقد تعرض 677 مقدسياً للاعتقال خلال أيار منهم 116 قاصرا (20 منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 13-14 عاماً)، إضافة إلى 32 من الإناث منهن 8 قاصرات.

وأضاف المركز أن من المعتقلين 6 من طلبة المدارس، اعتقلوا خلال توجههم إلى مدارسهم أو بعد انتهاء دوامهم المدرسي في طريق العودة إلى منازلهم.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار 2021 نحو (5300)، منهم (40) سيدة، في حين بلغ عدد الأطفال والقاصرين نحو (250) طفلًا منهم (81) من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين.

كما بلغ عدد المعتقلين إداريًّا نحو (520)، وعدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة في أيار (200) أمر منها (116) جديدة.