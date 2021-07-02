شاهد: هل تنجح لعبة القط والفأر الامريكية مع ايران؟

العالم- خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ايران اذا لم تدرس جيداً هذه الخارطة التي يتحرك من خلالها الامريكي، فلن تستطيع ان تكشف نواياها الحقيقية التي بادر فيها الرئيس اوباما الاسبق وكتب الى قائد الثورة الاسلامية بحل المشكلة النووية مع ايران، توعد فيها بحلها خلال ستة اشهر.

واوضح افقهي، ان سماحة آية الله الخامنئي تعامل بشكل منطقي ولكنه كان غير واثق من ان الامريكان فعلا يريدون حل المشكلة، مشيراً الى ان هناك منهجية واستراتيجية وتكتيك تسير عليه الولايات المتحدة، ولا تتغير بوصول رئيس جمهوري او ديمقراطي.

واضاف افقهي، على المستوى الاستراتيجي تسعى امريكا منع ايران من اي تحقيق مراحل تنموية او تطويرية بشرية كانت او عملية او فنية، مشيراً الى ان هذه هي الاستراتيجية الامريكية التي خرجت من رحم التكتيك فيما يتعلق بمواضيع مختلفة ومنه الموضوع النووي وتوقيع الاتفاق ولكنهم لم يعطوا شيئاً لايران، وانسحب بعدها ترامب وفرض عقوبات، ليأتي بايدن ويلعب اللعبة نفسها ولكن بأدبيات اخرى.

وشدد افقهي على ان ايران فيما لو وقعت اتفاقاً جديداً مع امريكا، فهل ستحل المشكلة، واجاب بالطبع لا، هذا ما يقولونه هم بصريح العبارة، مشيراً الى ان الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي رسم خطوطاً من ان ايران لن تدخل في مفاوضات قادمة اذا لم تخرج بعد كل جولة منها بنتائج ملموسة على الارض.

واستبعد افقهي للوصول الى هذا الحل باعتبار ان المنهجية والاستراتيجية والنوايا الامريكية تحاول زج ملفات اخرى وعلى رأسها الامن الاسرائيلي.

واكد افقهي ان امريكا حتى لو حصلت على آمالها ووقعت اتفاقاً مع ايران، فانها ستخرج منه بالتأكيد كما خرجت من اتفاق 2015، وتطالب بكل شيء دون ضمانات! ووصفها بقمة الوقاحة.

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