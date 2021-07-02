محلل روسي يكشف النوايا الامريكية وراء احياء الاتفاق النووي

العالم- خاص بالعالم

وقال اونتيكوف في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه حتى لو تمكنت ادارة بايدن من احياء الاتفاق النووي، فانه بعد اقل من اربع سنوات اذا انتصر ترامب في الانتخابات الامريكية فمن المؤكد من انه سينسحب من الصفقة الجديدة منها فوراً.

واوضح اونتيكوف، انه لا توجد ضمانات ابداً في السياسة الامريكية، واذا اعطى بايدن ضمانات، فيوم الغد عندما يصل ترامب الى السلطة فانه سيسنحب منها، مشيراً الى ان السبب باستمرار بايدن في المفاوضات بغض النظر عن اللعبة السياسية، هو انه يهدف الى اعادة بناء علاقات طيبة مع حلفائه في اوروبا، بخطوتين، الاولى هي احياء المفاوضات مع الجانب الايراني، باعتبار ان اوروبا انتقدت انسحاب امريكا من الاتفاق النووي بسبب التعاون الاقتصادي بين الدول الاوروبية وايران الذي كان عميقاً جداً وفي مصلحة كلا الطرفين.

واضاف ان الخطوة الثانية، هي الموافقة الامريكية باستكمال بناء انابيب الغاز ما بين روسيا والمانيا، من اجل احياء وتقارب مع الدول الاوروبية التي انشقت من الولايات المتحدة خلال عهد ترامب، مشيراً الى ان الهدف الرئيس لادارة بايدن هي اعادة توحيد الحلفاء الاوروبيين وفي حلف الناتو، اما بالنسبة للاتفاق النووي فان بايدن لا يهتم بها بشكل كبير ويحاول ان يحصل شيئا من هذه التفاهمات، ولكن في حال وصول شخص مثل ترامب، فانها ستتفكك هذه الاتفاقيات.

واضاف اونتيكوف، ان المشكلة ليست في البرنامج النووي الايراني، ولكن الادارات الامريكية تدرك تماماً ان هناك تقارب الايراني الصيني وايضاً ايران هي الحليف الاستراتيجي بالنسبة لروسيا ما يعني انها تمثل حجرة الزاوية بالنسبة لاعداء الولايات المتحدة الامريكية في العالم.

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