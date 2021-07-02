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انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق لأسباب غير معروفة

انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق لأسباب غير معروفة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل اعلام؛ اليوم الجمعة، بانقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات العراقية باستثناء منطقة كردستان العراق، دون معرفة الأسباب.

العالم-العراق

وذكرت تلك الوسائل؛ أن التيار الكهربائي انقطع في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منتصف الليلة الماضية، دون أن تعلن السلطات أي موقف حتى الآن.

وأضافت، أن الظلام خيم على العاصمة بغداد باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

هذا وأفادت مصادر عراقية بضياع الاف الميغاواطات من الكهرباء نتيجة انهيار منظومة الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.

واكدت المصادر أن الطاقة الضائعة تُعادل قرابة الثمانية وتسعين بالمئة من الكهرباء التي يُنتجها العراق اي حوالي خمسة عشر الف ميغاواط، وقالت إن ما تبقى نحو ثلاثة الاف ميغاواط فقط، وهي لا تكفي لأي محافظة عراقية.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي بهذه الاعتداءات.

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