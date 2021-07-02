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الرئيس البرازيلي عن الانتخابات الرئاسية: لن أترك السلطة في هذه الحالة

الرئيس البرازيلي عن الانتخابات الرئاسية: لن أترك السلطة في هذه الحالة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو،، إنه سيسلم السلطة لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل لكنه لن يفعل ذلك إذا كان هناك أي تزوير.

العالم - الأميركيتان

وقال بولسونارو الخميس، في خطاب أسبوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سأسلم الوشاح الرئاسي لمن يفوز في الانتخابات بطريقة نظيفة، وليس بالاحتيال".

تعليقات بولسونارو لن تبدد مخاوف منتقديه، الذين يخشون أن القائد العسكري المتطرف السابق لن يقبل بأي خسارة في انتخابات العام المقبل.

ومنذ فوزه في الانتخابات عام 2018، أطلق بولسونارو مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات في البرازيل، والتي يقول منتقدوه إنها قد تضع الأساس للطعن في الانتخابات المقبلة غرار صديقه المقرب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقد أيد بولسونارو مزاعم ترامب بسرقة انتخابات العام الماضي في الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها في 6 يناير/ كانون الثاني في هجوم مميت على مبنى الكابيتول في واشنطن من قبل أنصار ترامب.

في الأشهر الأخيرة، كان بولسونارو يروج لمشروع قانون لأوراق الاقتراع المطبوعة بدلاً من التصويت الحاسوبي الحديث في البرازيل.

والخميس الماضي، قال بولسونارو إنه "ينبه" الناس إلى احتمال حدوث مشاكل إذا ظل النظام الإلكتروني الحالي كما هو.

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