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اجتماع بعبدا لحل ازمة الدواء في لبنان

اجتماع بعبدا لحل ازمة الدواء في لبنان
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا للبحث في أزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية.

العالم-لبنان

وجاء هذا الاجتماع بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحسبما نقل موقع العهد الاخباري, توافق المجتمعون على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة، وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب.

وأكدوا ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية، مشيرين إلى أن موافقة استثنائية ستصدر لاحقاً من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة.

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