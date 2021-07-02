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الحوثي ردا على واشنطن: الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا

الحوثي ردا على واشنطن: الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ردت عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن "سأم وانزعاج" واشنطن من الهجمات على محافظة مأرب اليمنية حسب تعبيرها.

العالم-اليمن

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سئم الشعب اليمني الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، وسئم التصريحات الجوفاء عن المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا قصفا وحصارا و حظرا".

وأضاف: "أمريكا تفاوض وتدعم "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين) في العالم وتسأم من قتال الشعب لهم في اليمن".

وتابع: "سينتهي سأم أمريكا بمجرد أن توقف عدوانها وتفك حصارها وتنهي احتلال اليمن، هكذا قال قائد الثورة حفظه الله".

وتساءل: "لماذا لم تسأم أمريكا من بيع سلاحها لدول العدوان على اليمن؟".

وأضاف أن هذا الأمر "هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب ومحاولة احتلال الجمهورية اليمنية".

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