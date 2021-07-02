الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

هل وصل متحور دلتا الى لبنان؟

هل وصل متحور دلتا الى لبنان؟
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أن "وضع كورونا في لبنان ليس مطمئنًا. فعدد حالات دخول المستشفى بدأت في الازدياد،

العالم_لبنان

و قال الابيض اليوم الجمعة عبر تويتر، وكتب: وبالأمس، كان معدل الفحوصات الإيجابية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ٤%، وهو أعلى معدل منذ عدة أسابيع. كانت حالتان جديدتان بين عاملين في مجال الرعاية الصحية تم تطعيمهم بالكامل سابقًا.
ومع ذلك، فإن معظم الحالات الجديدة المشخصة في المستشفى هي بين أفراد شباب غير ملقحين. هل وصل متحور دلتا؟ هذا لن يكون مفاجئا. يطبق لبنان حاليًا سياسة الباب المفتوح في محاولة لجلب العملة الصعبة حيث الاقتصاد بأمس الحاجة لها، ويتم اتباع او تطبيق الحد الأدنى من اجراءات السلامة.
وبالنظر إلى مشاكلنا الأخرى، فإن كورونا بالمستويات الحالية ليس مصدر قلق كبير بالنسبة للبعض. هذا خطأ. ستسهل الأنشطة المتزايدة من انتشار جديد للعدوى. وعندما تبدأ الأعداد في الارتفاع، سيكون الأوان لإعادة السيطرة قد فات، واللقاحات وحدها لن تنقذنا. الطريق إلى الجلجلة طويل وشاق.

روابط ذات صلة

اجتماع بعبدا لحل ازمة الدواء في لبنان

مدير الامن اللبناني يلتقي بالسفير الفلسطيني

اليونيسف: تصاعد الأزمة في لبنان يعرّض الأطفال للخطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي في صلاح الدين

هذا ما قاله 'بري' عن لقاء 'الفاتيكان'

الأمم المتحدة تعلن احتمال انتهاء المحادثات بشأن ليبيا اليوم

بقائي هامانة: اغتيال الشهيد سليماني ارهاب دولة

أهالي سلوان يقيمون خطبة وصلاة جمعة في خيمة الاعتصام

وفاة 127 شخصا آخرا بكورونا في ايران