هل وصل متحور دلتا الى لبنان؟

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و قال الابيض اليوم الجمعة عبر تويتر، وكتب: وبالأمس، كان معدل الفحوصات الإيجابية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ٤%، وهو أعلى معدل منذ عدة أسابيع. كانت حالتان جديدتان بين عاملين في مجال الرعاية الصحية تم تطعيمهم بالكامل سابقًا.

ومع ذلك، فإن معظم الحالات الجديدة المشخصة في المستشفى هي بين أفراد شباب غير ملقحين. هل وصل متحور دلتا؟ هذا لن يكون مفاجئا. يطبق لبنان حاليًا سياسة الباب المفتوح في محاولة لجلب العملة الصعبة حيث الاقتصاد بأمس الحاجة لها، ويتم اتباع او تطبيق الحد الأدنى من اجراءات السلامة.

وبالنظر إلى مشاكلنا الأخرى، فإن كورونا بالمستويات الحالية ليس مصدر قلق كبير بالنسبة للبعض. هذا خطأ. ستسهل الأنشطة المتزايدة من انتشار جديد للعدوى. وعندما تبدأ الأعداد في الارتفاع، سيكون الأوان لإعادة السيطرة قد فات، واللقاحات وحدها لن تنقذنا. الطريق إلى الجلجلة طويل وشاق.