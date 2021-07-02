قيود ايرانية لدخول رعايا 12 دولة لأراضيها

العالم - ايران

وأوضح تيموري بأن هذه البلدان ظهر فيها فايروس كورونا المتحور ولذلك فانه لا يسمح بدخول رعاياها حتى اشعار آخر، أما فيما يتعلق بدبلوماسيي ومبعوثي هذه الدول أو رعايا هذه الدول الذين يعملون في المنظمات الدولية، فان دخولهم للبلاد بتوقف على موافقة وزارة الخارجية الايرانية، مشيرا الى أن هذه الدول هي، البرازيل وبوتسوانا واسفاتيني والهند وليسوتو وملاوي والموزمبيق والنيبال وأفريقيا الجنوبية والأورغواي وزامبيا وزيمبابوي.

وبخصوص البلدان الخطيرة وهي التي تتفشى فيها الجائحة بشكل كبير، فاشار تيموري الى انه يتعين على رعاياها الحصول على فحص كورونا في بلدانهم قبل 96 ساعة من دخول ايران وكذلك الحصول على فحص آخر عند دخولهم، وهذه الدول هي، الارجنتين والبحرين وبوليفيا وشيلي وكولمبيا وكاستريكا والأكوادور ومصر والكويت وليتوانيا وماليزيا والمالديف ومنغوليا وناميبيا والبيرو وسيشل وسيرينلكا والسودان وسوريا وتنزانيا وترينداد وتونس.

اما سائر الدول فلا توجد أية قيود لدخول ايران سوى ان عليهم أن يجروا فحصا لكورونا وأن لا تزيد فترته عن 96 ساعة لدى دخولهم ايران.

ونوه الى انه لا توجد قيود أمام دخول الايرانيين ورعايا الدول الذين لا يحتاجون الى سمة دخول من دخول البلاد عبر منافذها البرية والبحرية والجويةـ مشيرا الى أن البلاد تواصل اصدار تأشيرات العمل والطلاب والعلاج، معربا عن أمله باتخاذ قرار خلال الاسبوعين القادمين حول منح التأشيرات السياحية.