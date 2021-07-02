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السعودية تعارض قرارات المجلس الانتقالي وتدعو لايقاف التصعيد

السعودية تعارض قرارات المجلس الانتقالي وتدعو لايقاف التصعيد
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

دعت السعودية، حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، إلى إيقاف كافة أشكال التصعيد بينهما واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، معتبرة قرارات التعيين العسكرية والسياسية التي أصدرها المجلس لا تنسجم مع ما اتفق عليه الجانبان.

العالم-اليمن

ودعت السعودية في بيان بثته وكالة "واس" اليوم الجمعة، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات.

واعتبرت الرياض أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وأكدت السعودية على ضرورة دعم حكومة هادي المشكلة وفقا لاتفاق الرياض مشددة على "أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزبيدي، قرارات بتعيين قيادتين جديدتين لقواتي الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد التابعتين للمجلس، كما عين ممثلين للمجلس في الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأثيوبيا والكويت، وشكل فريقا للحوار مع المكونات الجنوبية في الخارج.

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