بجريمة مروعة: السعودية تتلذذ بقتل اطفال اليمن في صعدة..

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مدير عام الصحة والسكان بمحافظة صعدة يحيى شايم اعلن أن إحصائية الشهداء في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية جراء الاعتداءات السعودية المتكررة بلغ أكثر من 12 شهيدا وأكثر من 80 جريحا من ضمنهم أطفال وأكثر من 10 مهاجرين أفارقة، موضحا أن الإحصائية في تصاعد لأن القصف مستمر يوميا وطوارئ المرافق الصحية تكتظ بالضحايا وهذا شكل لنا إشكاليات كثيرة، مشيرا إلى أن القصف اليومي والإصابات اليومية تحدث تحت مرأى ومسمع المنظمات ولم تقدم أي شيء في هذا الصدد.

مركز عين الإنسانية في اليمن، ادان الجريمة الجديدة لقوى العدوان باستهداف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة، مؤكدا في بيان له أن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم تحالف العدوان اليومية، وتعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف جرائم حرب، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مدينا في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

الرد اليمني على الجرائم السعودية جاءت من خلال استهداف معسكر لمسلحي التحالف السعودي في الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية ا لاسبوع الماضي، وبث الاعلام الحربي اليمني اليوم مشاهد جديدة عن العملية النوعية التي استهدافت معسكر الوديعة بعشرة طائرات من نوع "قاصف كي تو" واظهرت المشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة الى المعسكر، المسيرأت اصابت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر، واسفر القصف عن مصرعِ وإصابةِ أكثرَ من ستين مرتزقاً، بينَهم قادة، بالإضافة إلى مصرعِ عددٍ من الضباط السعوديين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن والنشطاء ومعهم احرار العالم ادانوا الجريمة السعودية وكل الجرائم التي ترتكبها بحق ابناء الشعب اليمني مستهدفة النساء والاطفال والشيوخ والبنى التحتحية في عدوان غاشم تنفيذا للسياسات الصهيو-امريكية في المنطقة، كما استنكر المغردون الصمت العربي والدولي عن هذه الجرائم المتواصلة، التي اكدوا انها تأتي نتيجة الهزام التي يتلقونها من الجيش واللجان الشعبية اليمنية على مختلف جبهات القتال.

وكتب /ابو زينب/ في تغريدة على حسابه الخاص "عدوان سعودي صهيوني على محافظه صعده اليمنيه يوقع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين .ياتي هدا العدوان نتيجه الهزائم التي مني به العدوان في مارب".

وقال "العزيز ALazyz" في تغريدته "لم يعد هناك تحالف. هناك عدوان سعودي على اليمن مستمر منذ نشأة هذه الدويلة علي يد الانجليز ويجب ردع هذا المعتدي والدفاع عن اليمن ارضاً وإنسانا".

وغرد "اكرم حجر" قائلا "قاموا بإبادة جماعية في صعدة في ست حروب لما وصفوهم بـ أهل الكهف دون ذنب الا لتنفيذ اجندات خارجية وقاموا بعدهابعدوان اباد اليمن بما فيها فنكل الله بهم وقلب الدائرة فأصبح أهل الحق في مكانهم المناسب وأصبح اهل الباطل في مكانهم المناسب وهكذا تدور الدنيا وينتقم الله من القوم الظالمين".

بدوره قال "IBRAHIM.MOHAMMED" في تغريدة له "عانت ولازالت بالصدارة في المعاناة #صعدة - إجمالي عدد ضحايا قصف العدوان السعودي أمس واليوم قرابة 20 مابين شهيد وجريح #صعدة - حالات بعض جرحى قصف العدوان السعودي حرجة في ظل اشتداد استهداف المناطق الحدودية".

ونشر حساب "علي امييرريييييي 313" تغريدة جاء فيها "السعودية هي الدولة الارهابية الوهابية يجب ازلتها متل ازالة الاسرائيلي من الوجود السعودية دمرت الدول العربية والاسلامية وين في سعودي في خراب دمرو وقتل اطفال اليمن العراق سورية لبنان فلسطين وغيرهم متل مصر يا لبناني السعودي ما بدو يساعد لبنان بدو يساعد الصهاينة فقط".

وكتب "عبد الرحمان" في تغريدة له "جريمة جديده للسفاح سلمان في صعده اليمنيه قصف مدفعي على المدينه يتسبب باستشهاد وحرح ٢٢ مدني لعنة الله عليكم لو كان الحوثيين يقصفون المدن لنبحت الكلاب المسعوره من عرب وامريكان نطالب اليمنيين بالرد المناسب على هذه الجريمه النكراء".

ونختم الموضوع مع التغريدة التي نشرها حساب "أصحاب الكهف والرقيم" والتي جاء فيها "التاريخ يعيد نفسه ! لايخفى عالجميع أن أعداء ال بيت الرسول يحملون الضغينه ولاتنظف عقولهم وقلوبهم على مدى التاريخ واليوم نلاحظ برزت ساحة يزيد اللعين متمثله بأمريكا وإسرائيل وال سلول .ومرتزقتكم واتفقوا على ضرب إيران والدول التي تحمل رأيه الحسين عليه السلام .لبنان اليمن سوريه العراق".