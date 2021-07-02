وفد مجلس علماء فلسطين شارك في لقاءين مع هنية

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الاول دعت إليه الحركة في مطعم الساحة في بيروت والثاني دعا إليه حزب الله بعد صلاة في مجمع الكاظم في الضاحية الجنوبية، في حضور رئيس المجلس السياسي للحزب السيد ابراهيم امين السيد.

بدأ اللقاء بكلمة للسيد شرح فيها ما حققته المقاومة ومراحل الصراع مع الكيان الصهيوني، في حضور ممثلي الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم الأمين العام لحركة "الجهاد الاسلامي" زياد نخالة الذي تحدث عن "الكيان الغاصب ونتائج معركة سيف القدس وما يبنى على ذلك من استعدادات للتحرير.

بدوره، شرح هنية في اللقاءين تفاصيل "الانتصار الكبير في معركة سيف القدس الذي حققته المقاومة من خلال غرفة العمليات المشتركة والانجازات الكبيرة لهذه المعركة وموقف المقاومة القوي والرصين في تثبيت معادلة الصاروخ بالصاروخ.

وتطرق إلى أوضاع غزة، والمراحل المستقبلية التي يؤسس عليها لتحقيق التحرير الكامل والعودة الى الديار والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

تحدث الشيخ الموعد في اللقاء الاول، مثنيا على مواقف هنية والمقاومة، مؤكدا وجوب تقدير الجناح العسكري وإنجازاته العظيمة التي تستحق كل الشكر والتقدير والدعاء للمجاهدين والمقاومين الابطال.

وتحدث الشيخ حسين قاسم في اللقاء الثاني مثنيا على كلام جميع المتحدثين، مؤكدا قدسية فلسطين وان جميع الغزاة عبر التاريخ هزموا وانكسرت ارادتهم وعزيمتهم على أبواب فلسطين وقلاعها.