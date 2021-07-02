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السيد رئيسي يطلب من الشعب ترشيح المؤهلين لادارة البلاد

السيد رئيسي يطلب من الشعب ترشيح المؤهلين لادارة البلاد
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

اطلق الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم موقعا على شبكة الانترنت، وطلب من الشعب الايراني الدخول الى الموقع وترشيح من يعتقدون أن لديه مؤهلات ادارة البلاد.

العالم - ايران

وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها فلم يسبق لأي رئيس سابق أن طلب من الشعب تقديم مرشيحهم لادارة البلاد.

وأطلق السيد رئيسي على الموقع اسم (أصحاب رئيسي)، وطلب من النخب الايرانية والمفكرين والجماعات والأحزاب والتنظيمات وعموم المواطنين الايرانيين ترشيح من يجدون فيه أهلية ادارة البلاد.

وحدد الرئيس المنتخب العديد من الصفات التي ينبغي على المرشح أن يتمتع بها، من بينها أن يكون منتجا، ومكافحا للفساد، وثوريا وشعبيا، مشددا على أن الكفاءة هي المعيار الرئيس لرفاقه في الحكومة.

واشار رئيسي الى أنه يؤمن بأن مستوى المشاركة الشعبية كلما ارتفعت في اتخاذ القرارات فان النجاحات والانجازات والمكاسب تتعزز، مؤكدا أنه سيسخر كافة امكانيات الحكومة للقيام بحركة كبيرة من أجل خدمة الايرانيين.

ووضع رئيسي رابط الموقع:

https://yaran.raisi.ir/managers

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