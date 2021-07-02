شاهد.. جمعة غضب يطلقها الفلسطينيون في جميع الأراضي المحتلة

العالم - خاص بالعالم

اهالي بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك، اقاموا خطبتي وصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان وذلك رفضا لمخططات الكيان الصهيوني في هدم منازل الحي وتهجير أهله، فما كان من جيش الاحتلال الا ان اقتحم محيط الخيمة وقام بقمع الاهالي.



وأطلقت قواته قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المتواجدين في محيط خيمة الاعتصام، وطال القمع ايضا المتواجدين في حي بئر أيوب ومداخل حي البستان، وهو ما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينيين.



قوات الاحتلال قامت بنصب حاجز عسكري لها بالقرب من خيمة الاعتصام، فيما أكدت لجنة الدفاع عن سلوان أن الأهالي لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال، مهما كلفهم الثمن.

وتهدد بلدية الاحتلال، بهدم ستة أحياء في بلدة سلوان، بزعم البناء دون ترخيص، وهو ما سيؤدي الى الى تهجير المئات من الفلسطينيين، فيما تهدد ايضا باخلاء منازل اخرى في بلدة سلوان وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

أما في نابلس، فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بعد اعتداء قوات الإحتلال الاسرائيلي على المصلّين على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي المدينة.

وقالت وسائل اعلام محلية، أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي بصورة كبيرة باتجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت ان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الجمعة، التي أقيمت على جبل صبيح رفضا لاقامة نقطة عسكرية لكيان الاحتلال فوق الجبل، واطلق جيش الاحتلال قنبلة غازية تجاه مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.



وفي قلقيلية اصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق الشديد، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان.

فيما أصيب اخرون بجروح جرّاء اطلاق الاحتلال للرصاص المعدني في المواجهات بمنطقة الرأس غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

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