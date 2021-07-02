بقائي هامانة: اغتيال الشهيد سليماني ارهاب دولة

العالم- ایران

وخلال اجتماع مجلس حقوق الانسان وصف بقائي هامانة عبارة "القتل الاعتباطي" الواردة في وثيقة المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة حول الاغتيال "غير القانوني والوحشي" للقائد الفقيد في حرس الثورة بانها خفيفة الطابع وقال: ان استخدام هذا المصطلح لا ينبغي ان يؤدي الى الاستهانة بشدة وهول هذا العمل اللاقانوني وارهاب الدولة.

واضاف: ان اغتيال الجنرال سليماني المدافع الحقيقي عن حقوق الانسان والمعارض لاحتلال وارهاب داعش كان عملا وحشيا واعتباطيا وظالما وغير قانوني. هذا العمل كان جريمة دولية هددت السلام والامن الدوليين.

وتابع: ان من البيّن بوضوح قصور الادارة الاميركية والمسؤولية الشخصية للضالعين في عملية الاغتيال الاجرامية هذه ومن ضمنهم من اصدر الامر بالتنفيذ.

واضاف: ان الشعب الايراني الذي يعتبر سليماني الرمز للجندي المثالي وجميع شعوب المنطقة تعتبر تحررها من ربقة داعش رهنا بتضحياته، لن يتخلى ابدا عن طلب العدالة ازاء هذه الجريمة الشنيعة.

وتابع: ان المتوقع ان تكون آليات حقوق الانسان والمؤسسات المعنية واعية لهذه الجريمة الشنيعة وتداعياتها طويلة الامد على سيادة القانون والحقوق والكرامة الانسانية وان تطّلع على هذا المثال الصارخ للاقانون والاساءة لحقوق الحياة الاساسية.