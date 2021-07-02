الهند تتصبب عرقاً.. درجات الحرارة بلغت مستويات حارقة

العالم - خاص بالعالم

فمنذ عام 2010، تسببت موجات الحر الشديدة التي شهدتها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في وفاة أكثر من 6500 شخص.

ويخشى العلماء اشتداد هذه الظاهرة بسبب تغير المناخ، في المتوسط، تزيد درجات الحرارة حاليا على المعدل الطبيعي بسبع درجات في هذا الوقت من العام، وقد تحدثت هيئة الأرصاد عن "حرارة قصوى شديدة".





وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة فوق اربعين درجة الأسبوع المقبل بسبب تأخر بداية الرياح الموسمية ورياح حارة تهب من ولاية راجاستان الصحراوية ومن باكستان.



كما تسببت موجة الحرارة الشديدة هذه في زيادة استهلاك الكهرباء مع زيادة استعمال مكيفات الهواء والمراوح. حيث تتسبب غازات التبريد الموجودة في مكيفات الهواء وزيادة استهلاك الطاقة في تفاقم ظاهرة تغير المناخ.

وفي غرب كندا وكاليفورنيا اندلعت عشرات الحرائق بسبب موجة حر غير مسبوقة أدت إلى وفاة المئات. وتم إجلاء ألف شخص في كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث أتى حريق غابات على ما يقارب 90% من بلدة ليتون.

في شمال كاليفورنيا دعت السلطات إلى إخلاء مساحات شاسعة من مقاطعة تسبب فيها حريق كبير باتلاف نحو عشرين ألف هكتار.



ويقدر الخبراء أن موجة الحر هذه التي أطلقت انذارات بدرجات حرارة مرتفعة جدا في المناطق التي يعيش فيها ملايين الأشخاص، وتسببت بوفاة نحو خمسمئة شخص في كندا و16 على الأقل في الولايات المتحدة، ناجمة عن الاحتباس الحراري.

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