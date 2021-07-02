ايران تدعم مبادرة انشاء منصة إقليمية بالقوقاز لتعزيز السلام في المنطقة

العالم- ایران

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى جمهورية أذربيجان في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن "إيران تدعم مبادرة إنشاء منصة إقليمية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وأضاف موسوي : "يمكن لثلاث دول في جنوب القوقاز (جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا) بالإضافة إلى ثلاث دول مجاورة رئيسية (إيران وتركيا وروسيا) التعاون لصالح المنطقة".



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد زارة خمس دول في المنطقة في فبراير/شباط الماضي، والتقى بمسؤولي هذه الدول لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.



وخلال لقاءه رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف، رحب ظريف باقتراح الرئيس الأذربيجاني لمبادرة انشاء منصة اقليمية سدساية للتعاون الإقليمي، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة والتعاون في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في احلال السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. .