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لبنان: توقيف شبكة تقوم بتصنيع المخدرات و تهريبها الى الخارج

لبنان: توقيف شبكة تقوم بتصنيع المخدرات و تهريبها الى الخارج
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تمكن  الجيش اللبناني من توقيف افراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها الى دول الخليج.

العالم_لبنان

و في السياق صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: فقد اوقفت دورية من المديرية المذكورة المواطن (أ.ل) اثناء نقله قرابة 110 ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك الى بلدة المرج في البقاع الغربي شرق لبنان.

كما اوقفت في بلدة المرج السوريين (ع.ع) و (د.م) لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك المواطن (م.ج) الذي كان يتسلم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل الى الخارج. ودهمت ايضا في بلدة رياق منزل السوري (م.ع) واوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما اوقفت المواطن (ه.ل) لارتباطه بالشبكة.

وفي منطقة عجلتون - كسروان اوقفت دورية أخرى المواطن (ج.ر) لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدسا حربيا ومبلغا ماليا.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة.

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