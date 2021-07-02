الجيش اللبناني  يواصل مداهماته في مدينة طرابلس

العالم_لبنان

وفي السياق أقام عناصر الجيش اللبناني اليوم الجمعة حواجز ثابتة ومتنقلة لتفتيش السيارات والتدقيق في الهويات.

وتأتي هذه التدابير الأمنية في سياق مهام الجيش لحفظ الأمن والأمان في مناطق شهدت قطع عدد من الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وتخلل ذلك أعمال شغب وفوضى وظهور مسلح في العديد من الشوارع و ادى ذلك الى جرح عشرة عسكريين.

ووصل ظهر اليوم الجمعة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى طرابلس عبر طوافة عسكرية، حيث تفقد ثكنات ومواقع عسكرية في الشمال.

وأكد العماد عون أمام العسكريين، أنه من غير المسموح لأي كان المس بأمن المدينة، ولا تساهل او تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائنا من كان"، وقال: "لأهلنا في الفيحاء العريقة، نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في اعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعا.

العالم_لبنان