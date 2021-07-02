الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أردني يصاب بتلعثم بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

أردني يصاب بتلعثم بعد تلقيه جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلام أردنية، حالة شاب أردني يدعى داوود فايز العزام يقول إنه أصيب بتلعثم في النطق وعدم التوازن في المشي بعد تطعيمه بجرعتين مختلفتين من لقاح كورونا، متهما وزارة الصحة في بلاده بالإهمال.

العالم ـ الأردن

ونقل موقع "الغد" الأردني، عن شقيق داوود، قوله إن "داوود، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الصيني في نهاية مايو الماضي، وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ الـ20 من يونيو".

وأضاف أن "داوود لم يذهب في الموعد المحدد لأنه توافق مع يوم زفافه، ولكنه توجه إلى مركز التطعيم في مدينة الحسن الرياضية بإربد بتاريخ الـ27 من يونيو".

ووفقا له "تم إعطاؤه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء التطعيم".

وتابع "بعد أن تلقى شقيقي اللقاح تم تدقيق اسمه على المنصة ليفاجؤوا بأن نوعه مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى".

وأكد أن "الكوادر الصحية لم تقم بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد بأنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية".

وذكر أن "شقيقه ذهب إلى المنزل وبدأ يعاني من ارتفاع في الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لمديرية صحة إربد".

وأوضح أن "شقيقه قبل تلقيه للجرعة الثانية كان بوضع صحي طبيعي ولم يكن يعاني من أي مشاكل في النطق، وكان زفافة قبل 5 أيام، إلا أنه وبعد تلقيه للجرعة الثانية أصبحت حالته الصحية سيئة".

من جانبه، قال مدير صحة إربد رياض الشياب، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق من الرقابة الداخلية وقسم كورونا لمعرفة حقيقة ما حدث".

يذكر أن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بسام حجاوي، كان قد قال في وقت سابق إن الأبحاث العلمية توصلت إلى أن خلط جرعتي اللقاح يعزز الحماية من عدوى كورونا.

وأوضح أن نتائج هذه الأبحاث أظهرت أن خلط الجرعتين يضاعف قوة الوقاية من فيروس كورونا بمعدل قد يصل إلى 10 مرات.

وأشار إلى أن هذه النتائج ثبتت بعد خلط جرعة أولى من لقاح استرازينكا مع جرعة ثانية من لقاح فايزر.

وأكد أنه لا يوجد من الناحية العلمية ما يمنع من خلط جرعتي اللقاح، وأنه لا يوجد ما يمنع أيضا من الحصول على جرعة ثالثة معززة للوقاية.

ولفت حجاوي إلى أن الأردن يدرس الأمرين في الوقت الحالي، وقد يتم إدخالهما إلى البروتوكولات الصحية.

روابط ذات صلة

الأردن يخفف إجراءات كورونا ويقلل ساعات حظر التجوال

الأردن يوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمتلقين جدد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واشنطن.. والمواجهة الإقتصادية العسكرية مع بكّين وموسكو

تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

الأرصاد الجوية السورية.. أجواء حارة بشكل عام ورياح تتجاوز سرعتها 55 كم/س

لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سوريا