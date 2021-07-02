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اختطاف مسؤول سوري في السويداء

اختطاف مسؤول سوري في السويداء
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

اختطف مجهولون أمس الخميس ، مدير سياحة السويداء في سةريا في ظروف غامضة.

العالم - سوريا

وبحسب صفحات محلية الجمعة 2 تموز /يوليو، تعرض تعريب العربيد مدير سياحة السويداء للخطف بسيارته من أمام مبنى المديرية في المدينة في ساعات المساء.

موضحة أن المخطوف وأثناء تواجده للعودة لمنزله، قام مجهولون بخطفه باتجاه حرش الكفر ورميه وسرقة سيارته وهاتفه والمبلغ المالي الموجود بحوزته، ليعود أدراجه للمنزل قبل أن تقوم إحدى السيارات العابرة بنقله للسويداء. وحسب المصادر تقدم المسؤول ببلاغ رسمي عن الحادثة.

وتشهد السويداء حوادث خطف وسرقة سيارات متكررة, مع مطالبات شعبية بضبط عصابات الخطف التي تنشط في المدينة.

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