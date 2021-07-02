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أردوغان: موجودون وسنبقى في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط

أردوغان: موجودون وسنبقى في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى.

العالم _ أوروبا

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص".

وأكد أردوغان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا بموعدها المحدد في يونيو 2023.

كلام أردوغان جاء خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، مؤكدا أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، ردا على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49 بالمئة، مشيرا إلى أن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وأكمل: "الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات".

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