دولة القانون تعلّق على أزمة الكهرباء وتوجه رسالة هامة للرئاسات الثلاث

العالم - العراق

وأدناه نص البيان:

بلغت معاناة شعبنا العراقي العزيز في ظل ارتفاع معدل درجات الحرارة حدا لايمكن السكوت عنه بسبب تردي الطاقة الكهربائية وانقطاعاتها المتواصلة في هذا الصيف اللاهب، فيما نلحظ بأسف شديد عدم الاكتراث واللامبالاة من قبل وزارة الكهرباء المعنية بالصميم في هذه الازمة الى جانب صمت الحكومة التي تقف موقف المتفرج حيال معاناة الناس وبخاصة المرضى وكبار السن .

ونحن في كتلة دولة القانون نسجل رفضنا المطلق لهذا الأداء الحكومي غير المكترث بمعاناة العراقيين وهم يبثون شكاواهم اليومية من انقطاع الكهرباء.

لذا ندعو الى اتخاذ اجراءات عملية عاجلة لرفع هذه المعاناة التي طال أمدها فلم يعد الموقف يسمح بالتسويف بقدر ما يدعو الى معالجات جادة وسريعة من لدن الحكومة لتقوم وزارة الكهرباء بأداء مسؤوليتها ذات الصلة بخدمة المواطنين في معالجة الأزمة التي يعانونها على مدار الساعة .

وتدعو كتلة دولة القانون الرئاسات الثلاث والحكومة والبرلمان الى الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية على وجه السرعة لوضع حد لهذه المحنة والمعاناة اليومية .

كتلة دولة القانون

المكتب الاعلامي

2 تموز 2021