الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

الكاظمي يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، في الفاتيكان قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "الكاظمي عبر عن شكره لقداسة البابا على حسن الترحاب والاستقبال، واشاد بزيارة البابا التاريخية الى العراق، وما انطوت عليه من رسائل دعم للعراق واكدت وحدة الانسانية في التطلع الى السلام والتعايش والوقوف بوجه التطرف بكل اشكاله".

وبحسب البيان، اكد الكاظمي، التزام الحكومة العراقية بالعمل من اجل ترسيخ المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في اراضيهم كجزء اساسي من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم الى مناطقهم الاصلية، و كذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل انشطتها الانسانية سيما التعليمية والصحية وتقديم كل العون المطلوب لها".

وبين الكاظمي ان "الحكومة ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الإرهابية، بالاضافة الى سعي الحكومة الجاد لاعمار مدينة اور نظرا لاهميتها التاريخية، ولتكون مهيئة لاستقبال الوفود المسيحية للمدينة، وبين اهمية اتخاذ الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور الأثرية".

روابط ذات صلة

رئيس وزراء العراق يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

الكاظمي يتخذ قرارات مهمة لمعالجة ازمة الكهرباء بالعراق

الكاظمي يصل الى روما قادماً من بروكسل

الكاظمي: أحرزنا تقدما مهما في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره

الكاظمي: نجحنا بتفكيك شبكات 'داعش' ووضعنا خططا لضمان الأمن الانتخابي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واشنطن.. والمواجهة الإقتصادية العسكرية مع بكّين وموسكو

تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

الأرصاد الجوية السورية.. أجواء حارة بشكل عام ورياح تتجاوز سرعتها 55 كم/س

لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سوريا