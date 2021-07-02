الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن رفع 3 شخصيات إيرانية من قائمة الحظر وتقول إن ذلك لا علاقة له بمفاوضات فيينا النووية

الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف توصيل الغذاء إلى إقليم تيغراي

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واشنطن.. والمواجهة الإقتصادية العسكرية مع بكّين وموسكو

تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

الأرصاد الجوية السورية.. أجواء حارة بشكل عام ورياح تتجاوز سرعتها 55 كم/س