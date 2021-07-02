تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

العالم - سوريا

وبين المدير التجاري لمؤسسة الخطوط الجوية السورية لؤي حسن في تصريح لمندوب سانا أن إقلاع الطائرة من مطار نيودلهي سيكون في الساعة 5.20 فجراً بالتوقيت المحلي وتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة 7.50 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأشار حسن إلى أنه تسهيلاً للأعباء يمكن لذوي أي طالب ومواطن عالق في الهند مراجعة مكاتب المؤسسة في دمشق وباقي المحافظات اعتباراً من يوم السبت الـ 3 من تموز لتسديد قيمة بطاقات السفر بالليرة السورية وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقائمة الأسماء المرسلة من سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا دعا خلال اجتماعه الأخير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية.