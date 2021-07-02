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شاهد .. من يعرقل حل الأزمات الإقتصادية في لبنان؟

الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية آخر مستجدات الازمات التي تعصف بلبنان وتعقيدات القرار السياسي في لبنان.

العالم - خاص العالم

وقال وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور أن الوضع الذي يشهده لبنان ليس أزمات بل هو انهيار شامل قد يطيح بالوطن والمسألة التي عاشها لبنان بعد الاستقلال واتفاق طائف مضيفاً بأن مستقبل اللبناني مهدد بكيانه وشعبه.

وصرح منصور بأن المسألة لا تختصر على جهة واحدة بل الكل يتحمل المسؤولية بدون استثناء لأن الكل يشهد انهيار لبنان لكن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان التي اغرقت البلد ونهبت البلد وسرقت البلد وحولت الأموال غير الشرعية للخارج تسببت بكل ما يحصل الآن في لبنان.

وأكد منصور بأن هناك دول أجنبية لا تريد ان يخرج لبنان من أزماته الا بشروط محددة خاصة قبل الازمة كان يراهن البعض على فصل لبنان من محيطه خاصة فصل لبنان من سوريا وفصل لبنان عن اي تعاون اقليمي او شرقي.

وأضاف منصور بأن الحل في لبنان هو حل لبناني واذا كان هناك ارادة لبنانية لدى الطبقة السياسية لحل الأزمة لاستطاعت ان تخرج لبنان من ازماته لكن علاقة بعض الجهات الداخلية اللبنانية مع جهات أجنبية هي التي تعرقل الحل.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5681553

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