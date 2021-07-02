مورينيو يقدم توقعات 'مثيرة للجدل' لـ'يورو 2020'… 'سأقتل فور وصولي إلى روما'

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وقال مورينيو في لقاء أجراه مع “TalkSPORT”، إن منتخبات إنجلترا والدنمارك تتمتع بحظوظ كبيرة في مواجهة خصومهما في ربع النهائي.

وأشار المدرب الحائز على عدد من الجوائز الرياضية، إلى أن منتخب إسبانيا يبدو بحال أفضل من منتخب سويسرا. وقال “إسبانيا ستتأهل ضد سويسرا، لكن هذه مباراة كبيرة أخرى وتشاكا لا يلعب”.

وتابع المدرب الشهير: “إنجلترا ستتأهل بالتأكيد أمام أوكرانيا، وأود أن أقول أن الدنمارك ستتأهل ضد التشيك”، وأولى مورينيو اهتماما خاصا بالمواجهة بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

وعلق المدرب الجديد لفريق “روما” قائلا: “هذه مشكلة كبيرة. إذا لم أختر الإيطاليين (في توقعاته)، فسوف أقتل فور وصولي إلى روما، لذلك سأختارهم”.

ويستعد ملعب “أليانز أرينا” الدولي، مساء اليوم الجمعة، لاستضافة مواجهة “نارية”، بحسب التوقعات، تجمع منتخبي بلجيكا وإيطاليا، ضمن منافسات دور ربع نهائي من بطولة أمم أوروبا، يورو 2020.

الجدير بالذكر، أن عقد جوزيه مورينيو يستمر مع منتخب روما لغاية 30 يونيو/ حزيران من عام 2024.