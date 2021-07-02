لا تغفل عنها.. هذه العلامة على الأنف تُنذرك بمرض خطير

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ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى التهاب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وفي معظم الأحيان، لا يتم رصد ارتفاع الكوليسترول إلا أثناء فحص الدم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر علامات ملحوظة.

وفقاً لمؤسسة “هارفارد هيلث”، يمكن أن تظهر اللويحات الصفراء، وهي لويحات ناعمة مليئة بالكوليسترول تتطور تحت الجلد، على الوجه، عادة على الجفون أو حولها وغالباً بالقرب من الأنف، وتحدث هذه الحالة بشكل رئيس عند البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وفي النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن تكون علامة على فرط شحميات الدم، وهي مستويات عالية من الكوليسترول، والدهون الثلاثية، أو غيرها من الدهون في الدم.

ويمكن أن تتنوع اللويحات الصفراء، في الحجم، بدءاً من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب.

وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي.

وقد تكون هذه الكتل الصفراء زوائد فردية معزولة أو قد تتطور في شكل مجموعات، وقد تظهر في أي مكان من الجسم، ونظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من الأعراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن يقترح الأطباء إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لدى المريض قد يكون مرتفعاً.

وهناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول، إما بسحب دم من الذراع، أو اختبار وخز الإصبع.