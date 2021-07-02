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'المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني': حكومة هادي تعرقل تنفيذ 'اتفاق الرياض'

'المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني': حكومة هادي تعرقل تنفيذ 'اتفاق الرياض'
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني" في بيان إنه "يسعى جاهدا لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل حكومة هادي لإفشال جهود ومساعي السعودية في التهدئة".

العالم-اليمن

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لكل "أساليب الاستقواء بالعناصر الإرهابية من قبل الطرف الآخر لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية بمناصب أمنيه وعسكرية إذ أن ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية كل هذا الصلف والعجرفة تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق "اتفاق الرياض".

وأضاف المجلس أن "ما يقوم به الطرف الآخر من جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثل في مجملها تصعيدا خطيرا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها وخروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين "اتفاق الرياض" وفي مقدمة تلك الخروقات توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها".

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