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حركة حماس: تصدي أهالي "بيتا" للمستوطنين بؤكد استمرار المقاومة

حركة حماس: تصدي أهالي
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، الجمعة، ان تصدي الفلسطينيين في بلدة بيتا للمستوطنين الصهاينة يبرهن على ديمومة المقاومة الشعبية واستمرارها في مواجهة المحتل الصهيوني، داعيا الى توسيع المقاومة في كل أرجاء الضفة الغربية.

العالم _ فلسطين


ووجّه عبد اللطيف القانوع، التحية الى أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين هبوا واستبسلوا في التصدي لقطعان المستوطنين وأجبروهم على المغادرة والرحيل.
ورأى القانوع أن رحيل قطعان المستوطنين الصهاينة عن جبل صبيح يعكس "صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مواجهة مخططات الاحتلال ويمثل انتصاراً لإراداته".
كما اعتبر أن "تصدي أهالي بيتا لقطعان المستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية في مواجهة المحتل الصهيوني والدفاع عن أرضنا في سلوان وبيت دجن والشيخ جراح، وهو ما يتطلب توسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية و تعزيز صمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال".

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حركة حماس: تصدي أهالي "بيتا" للمستوطنين بؤكد استمرار المقاومة

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