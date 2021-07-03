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السفير الايراني في مسقط يلتقي وزير التجارة والصناعة العماني

السفير الايراني في مسقط يلتقي وزير التجارة والصناعة العماني
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث السفير الايراني لدى مسقط، أمس الجمعة، مع وزير التجارة والصناعة العماني سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وسلطنة عمان.

العالم - ايران

وخلال لقائهما في مسقط، بحث السفير علي نجفي خوشرودي وقيس اليوسف وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، والذي يترأس الجانب العماني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، فضلا عن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الايرانية العمانية.
وكان السفير نجفي خوشرودي قد التقى مؤخرا وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان، سلطان بن محمد النعماني، وأجرى معه محادثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الموضوعات الثنائية وتنمية العلاقات الودية بين طهران ومسقط.

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