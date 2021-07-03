هل باتت واشنطن قلقة من فقدان السيطرة على القطبية الواحدة مع صعود منافسيها؟

وقال سرور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الصين استطاعت ان تبني اقتصاداً متقدماً جداً وتكنولوجيا حديثة وبرامج خمسية نقلت الصين نوعية جذرية جعلتها في مصاف الدول الاولى على المستوى الاقتصادي، وغزت العالم ببضائعها وسلعها واصبحت رقماً اقتصادياً كبيراً.

واوضح سرور، ان الصين استطاعت كذلك ان تسجل ارقاما نمواً عالية جداً حتى في حالات الكساد العالمي وتراجع معدلات النمو لدى الكثير من الدول، وسجلت رقماً اولاً ورائداً بالتبادل التجاري مع كل الدول، وفجرت ما يعرف بطريق الحزام.

واكد سرور ان البُعد الاستراتيجي بأي خطاب يطلقه اي زعيم سياسي يعتبر مؤشراً لمسار سياسي كبير يسير به، مشيراً الى ان ادارة ترامب ومن بعدها ادارة بايدن سعت وعلى رأس برامجها السياسية تأليب الدول ضد الصين، وتصوير ان الخطر الصيني والروسي هما اللذان يهددان العالم.

وتابع سرور، ان بايدن حاول التحدث مع الكثير من حلفاء امريكا في العالم لكي يواجهوا الصين كخطر يهدد استقرار العالم والتجارة العالمية وان الصين تستأثر بكل شيء، ورأى ان العدائية الامريكية التي تمثلها الدولة العميقة في امريكا يتحسس الصينيون منها كثيراً وادركوا ان هناك استهدافاً للامتداد الصيني وبالتالي لابد ان يكون هناك ردة فعل صينية تجاه هذا التأطير الامريكي.

من جانبه، رأى الخبير في الشؤون الروسية نزار البوش، ان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت ضعيفة من خلال ان الرئيس جو بايدن حتى قبيل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب الى اوروبا والى حلف الناتو ليشد ظهره بهم.

وقال البوش: ان بايدن لم يلتق ببوتين مباشرة قبل تجميع الدول الاوروبية والناتو حوله ليأتي الى بوتين ويقول ان ورائي وخلفي مجموعة من الدول قوية اقتصادياً، مشيراً الى ان بوتين استقبل كل هذه الاهازيج الامريكية ببرودة اعصاب ورد بحسم وقوة ألا تراجع على الاطلاق ولا لخطوة واحدة في شراكتها مع الصين.

واوضح البوش: ان روسيا لن تتراجع عن اي المشاركة في حل القضايا العالمية، مؤكداً ان روسيا ستبقى شريكاً وحليفاً للصين، واعتبره شيئاً قطعياً لايمكن التراجع عنه.

واضاف البوش: انه لا يمكن لا لروسيا ولا للصين التراجع عن تشكيل تحالف مستقبلي، واعتبرها حقيقة، فالدولتان هما خصمان وعدوان للولايات المتحدة الامريكية ولذلك فهما مستهدفتان، مشيراً الى ان حلف الناتو لم يتشكل من اجل سوريا او افغانستان او دولة ما، بل انه تشكل لضرب الاتحاد السوفيتي وحصل ما حصل، وبعدها لم يتم تفكيك هذا الحلف وبقي من اجل تهديد روسيا والصين.

وبين البوش، ان روسيا والصين تريان انه لابد من حلف آخر يواجه حلف الناتو وهو آت لا محالة، لانه لا يمكن الاستمرار في احادية القطب الامريكية التي تحاول ادارة بايدن ان تحافظ عليها، مستطرداً بحديث بوتين الذي قال انه ولى احادية القطب ولايمكن العودة اليها.